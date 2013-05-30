加拿大汇市：加元兑美元上涨，但5月势将下跌2.2%

路透多伦多5月30日 - 加元兑美元周四上涨，因美元兑一篮子货币回落，此前数据显示美国初请失业金人数上升及首季经济增长数据被下修。

但加元兑美元在5月势将下滑2.2%。

美国周四公布的经济数据，巩固了对美国经济可能再次回软的观点。

加拿大统计局周四公布，加拿大4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.8%，为五个月来首度下滑。加拿大第一季经常帐赤字为141亿加元；第四季修正后为赤字146亿加元。

加元兑美元 收报1.0300加元，或0.9709美元，周三收报1.0352加元，或0.9660美元。