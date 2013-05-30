加拿大汇市：加元兑美元上涨，但5月势将下跌2.2%

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透多伦多5月30日 - 加元兑美元周四上涨，因美元兑一篮子货币回落，此前数据显示美国初请失业金人数上升及首季经济增长数据被下修。
但加元兑美元在5月势将下滑2.2%。
美国周四公布的经济数据，巩固了对美国经济可能再次回软的观点。
加拿大统计局周四公布，加拿大4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.8%，为五个月来首度下滑。加拿大第一季经常帐赤字为141亿加元；第四季修正后为赤字146亿加元。
加元兑美元 收报1.0300加元，或0.9709美元，周三收报1.0352加元，或0.9660美元。
加元兑澳元 和新西兰元 也上涨。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)