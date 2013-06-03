加拿大汇市：加元兑美元跳升至约两周高位，因美国数据疲弱

路透调查：中国3月官方制造业PMI料持平在51.6，维持平稳扩张

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM