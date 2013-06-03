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债券 | 2013年 6月 4日 星期二 05:40 BJT

加拿大汇市：加元兑美元跳升至约两周高位，因美国数据疲弱

路透多伦多6月3日 - 加元兑美元周一反弹至近两周最高水准，此前美国公布的制造业数据疲弱，刺激对美国经济复苏的担忧，拖累美元普跌。

美国供应管理协会(ISM)公布的5月制造业指数降至近四年最低水准，这是美国经济遭遇疲软的最新迹象。

加元兑美元 收报1.0278加元或0.9730美元，上周五收报1.0368加元，或0.9645美元。

加元兑其他主要货币表现不一。市场将关注本周五北美公布的就业数据。(完)

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