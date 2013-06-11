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债券 | 2013年 6月 12日 星期三 06:12 BJT

加拿大汇市：加元兑美元反弹，日内几无变动

路透多伦多6月11日 - 加元兑美元周二大致收平，从早盘低位反弹，因投资人卖出美元兑日圆。

ForexLive汇市分析师Adam Button说，显然主题是卖出美元。

这使加元从海外交易时间的大跌中反弹，因投资人规避风险，此前迹象显示全球主要央行将收紧其经济刺激政策。

加元兑美元 收报1.0189加元或0.9815美元，为逾三周来最高，周一收报1.0190加元或0.9814美元。

日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动。 消息令全球股市下跌。(完)

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