加拿大汇市：加元兑美元反弹，日内几无变动

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透多伦多6月11日 - 加元兑美元周二大致收平，从早盘低位反弹，因投资人卖出美元兑日圆。
ForexLive汇市分析师Adam Button说，显然主题是卖出美元。
这使加元从海外交易时间的大跌中反弹，因投资人规避风险，此前迹象显示全球主要央行将收紧其经济刺激政策。
加元兑美元 收报1.0189加元或0.9815美元，为逾三周来最高，周一收报1.0190加元或0.9814美元。
日本央行周二维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动。 消息令全球股市下跌。(完)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。