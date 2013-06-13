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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 05:23 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，受良好的经济数据扶助

路透多伦多6月13日 - 加元兑美元周四上涨，因一系列令人鼓舞的经济数据提振北美股市，且扶助市场押注加拿大将较预期更早升息。

油价反弹也提振加元，尽管交易商也直指加元和其他资产的关联性消失，令人难以预测加元下一步走势如何。

加元兑美元 收报1.0166加元或0.9837美元，周三收报1.0212加元或0.9792美元。

加拿大统计局公布，第一季工业产能利用率为81.1%，高于第四季修正后的80.5%。加拿大4月新屋价格较前月上升0.2%，同比温和增长2.0%。

这些报告和加拿大经济数据正不断改善的趋势一致，包括5月就业人数大增及楼市数据转强。

“人们再次开始消化加拿大将升息，这对市场带来扶助，但目前我们还没有真的打开新局面，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。(完)
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