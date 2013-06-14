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债券 | 2013年 6月 15日 星期六 05:20 BJT

加拿大汇市：加元兑美元持稳，市场焦点仍在主要央行政策前景

路透多伦多6月14日 - 加元兑下滑的美元周五持稳，从稍早跌势中反弹，因市场焦点仍在全球主要央行的政策前景。

美元下滑，因投资人担心主要央行可能开始收紧刺激措施，且之前数据显示美国消费者信心下滑。

加元兑美元 收报1.0169加元或0.9834美元，周四收报1.0166加元或0.9837美元。今日盘中加元/美元在1.0137-1.0188加元波动。

市场下一影响因素将是下周美联储货币政策会议及之后美联储主席贝南克的讲话。(完)

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