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债券 | 2013年 6月 21日 星期五 06:22 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下跌1美分触及两周低位，因美联储言论震撼金融市场

路透多伦多6月20日 - 加元兑美元周四下跌1美分，在上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)直言史无前例的经济刺激计划终将划上句号后，投资人大举买入美元。

加元兑美元触及5月底迄今的最低位，兑欧元跌至2011年底来最低，连续第二日大跌。

美联储周三暗示结束其月度购债计划在望，导致公债收益率(殖利率)急升，全球股市大幅回落。不过，美国最终收紧货币政策前景有利美元币值。

加元兑美元 收报1.0373加元或0.9640美元，周三收报1.0273加元或0.9734美元。(完)
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