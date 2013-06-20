加拿大汇市：加元兑美元下跌1美分触及两周低位，因美联储言论震撼金融市场

欧洲汇市：英镑走强，因英国薪资增长数据好于预期
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透多伦多6月20日 - 加元兑美元周四下跌1美分，在上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)直言史无前例的经济刺激计划终将划上句号后，投资人大举买入美元。
加元兑美元触及5月底迄今的最低位，兑欧元跌至2011年底来最低，连续第二日大跌。
美联储周三暗示结束其月度购债计划在望，导致公债收益率(殖利率)急升，全球股市大幅回落。不过，美国最终收紧货币政策前景有利美元币值。
加元兑美元 收报1.0373加元或0.9640美元，周三收报1.0273加元或0.9734美元。(完)
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。