加拿大汇市：加元兑美元重挫至19个月低位，因数据疲弱

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透多伦多6月21日 - 加元兑美元周五急跌逾1美分，触及2011年12月以来最低，因加拿大5月通胀数据低于预期。
天然气价格上涨推动5月加拿大年通胀率从4月触及的三年半低位0.4%攀升至0.7%，但仍远低于央行设定的2%的目标，确认短期内无升息压力。市场预期为5月年通胀率为0.9%。
加元兑美元 收报1.0456加元，或0.9564美元。稍早跌至1.0488加元，或0.9535美元的低位，较消费者物价指数公布前的水平回落了近1美分。且远低于周四收盘价1.0373加元，或0.9640美元。
本周加元兑美元大跌约2.8%，主要是在美联储主席贝南克周三表示美国经济成长强劲到足以令美联储可以在今年稍后开始放缓购债后录得的。(完)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。