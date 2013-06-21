加拿大汇市：加元兑美元重挫至19个月低位，因数据疲弱

路透多伦多6月21日 - 加元兑美元周五急跌逾1美分，触及2011年12月以来最低，因加拿大5月通胀数据低于预期。

天然气价格上涨推动5月加拿大年通胀率从4月触及的三年半低位0.4%攀升至0.7%，但仍远低于央行设定的2%的目标，确认短期内无升息压力。市场预期为5月年通胀率为0.9%。

加元兑美元 收报1.0456加元，或0.9564美元。稍早跌至1.0488加元，或0.9535美元的低位，较消费者物价指数公布前的水平回落了近1美分。且远低于周四收盘价1.0373加元，或0.9640美元。