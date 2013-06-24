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债券 | 2013年 6月 25日 星期二 05:30 BJT

加拿大汇市：加元兑美元缩减跌幅，但留守在21个月低位附近

路透多伦多6月24日 - 加元兑美元周一触及21个月低位后，在午后交易缩减部份跌幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓和市场对美联储即将终止刺激措施的担忧。

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔和达拉斯联储总裁费希尔表示，即使美联储缩减月度购债进度，美联储的政策将仍然保持宽松。

自上周美联储主席贝南克称可能在2014年年中左右结束购债计划后，部份投资人撤出美债及股市，买入美元，上述两位美联储官员的讲话似乎是缓和这些投资者的担忧。

加元兑美元 收报1.0486加元，或0.9537美元，周五收报1.0456加元，或0.9564美元。

加元兑美元一度触及1.0556加元，此为2011年10月5日来最低。(完)

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