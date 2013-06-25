加拿大汇市：加元兑美元小跌，因Keystone输油管计划或受阻及美数据强劲

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透多伦多6月25日 - 加元兑美元周二下跌，但没有跌破低点，此前加元在最近几个交易日下挫大约3%，因投资人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将收紧货币刺激政策。
市场尾段交易震荡，此前美国总统奥巴马称，如果提议的Keystone原油输送管道将增加碳污染，他可能阻止该计划。
周二美国数据显示5月企业支出计划和耐久财订单增长强劲，且4月房价同比升幅为七年最大。
加元兑美元 收报1.0509加元，或0.9516美元，周一收报1.0486加元，或0.9537美元。
周一加元触及1.0556加元，为2011年10月5日来最低水平。(完)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。