加拿大汇市：加元兑美元小跌，因Keystone输油管计划或受阻及美数据强劲

路透多伦多6月25日 - 加元兑美元周二下跌，但没有跌破低点，此前加元在最近几个交易日下挫大约3%，因投资人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将收紧货币刺激政策。

市场尾段交易震荡，此前美国总统奥巴马称，如果提议的Keystone原油输送管道将增加碳污染，他可能阻止该计划。

周二美国数据显示5月企业支出计划和耐久财订单增长强劲，且4月房价同比升幅为七年最大。

加元兑美元 收报1.0509加元，或0.9516美元，周一收报1.0486加元，或0.9537美元。