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债券 | 2013年 6月 27日 星期四 05:40 BJT

加拿大汇市：加元兑美元收高，受助于油价上涨

路透多伦多6月26日 - 加元兑美元周三收高，受助于油价上涨以及稍早在美国下修首季经济成长数据后美元下滑。

原油价格周三小涨，摆脱稍早因美国汽油库存大增后的跌势，受到股市上扬和价差交易活跃带动。

加拿大是主要石油出口国，加元通常会得益于能源价格上涨。

加元兑美元 收报1.0479加元或0.9543美元，周二收报1.0509加元，或0.9516美元。

美国商务部周三公布，美国第一季GDP终值为成长1.8%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.4%。(完)

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