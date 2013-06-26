加拿大汇市：加元兑美元收高，受助于油价上涨

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透多伦多6月26日 - 加元兑美元周三收高，受助于油价上涨以及稍早在美国下修首季经济成长数据后美元下滑。
原油价格周三小涨，摆脱稍早因美国汽油库存大增后的跌势，受到股市上扬和价差交易活跃带动。
加拿大是主要石油出口国，加元通常会得益于能源价格上涨。
加元兑美元 收报1.0479加元或0.9543美元，周二收报1.0509加元，或0.9516美元。
美国商务部周三公布，美国第一季GDP终值为成长1.8%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.4%。(完)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。