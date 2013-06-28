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债券 | 2013年 6月 29日 星期六 05:12 BJT

加拿大汇市：加元/美元下跌，因市场消化美联储可能早至9月缩减购债

路透多伦多6月28日 - 加元兑美元周五下跌，因投资人消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至9月开始缩减刺激规模的机率，令美元上涨。

周五，美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦列举了去年9月第三轮量化宽松(QE3)推出以来就业市场改善的一些例子，凸显联储在9月政策会议上很可能需要考虑缩减量化宽松政策。

加元开盘一度缩减跌幅，此前加拿大数据显示4月经济较上月增长0.1%，为连续第四个月按月增长，升幅符合分析师预期。

交易员在月末及第二季末轧平头寸也可能支撑美元。

加元兑美元 收报1.0518加元，或0.9508美元，低于周四收盘的1.0475加元，或0.9547美元。在6月，加元下跌1.4%。(完)
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