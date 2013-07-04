加拿大汇市：加元兑美元小幅走软，市场静待美国就业数据

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透多伦多7月4日 - 加元兑美元周四小跌，在周五北美就业数据公布前投资者多数离场观望。今日美国市场因独立日假期休市。
市场主要关注海外消息，英国央行和欧洲央行均发布对通胀温和的预期。两家央行都试图缓解美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍早缩减刺激计划规模的预期造成的影响。
在上任仅四天后，英国央行总裁卡尼在一份声明中表示，英央行不急于升息。而欧洲央行总裁德拉吉表示，将在较长时间内保持利率在纪录低位，并有可能进一步降息。
加元兑美元 在德拉吉讲话后一度攀升至1.0472加元，收报1.0521加元，或0.9505美元，市场成交清淡。周三收报1.0510加元，或0.9515美元。
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江