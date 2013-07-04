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债券 | 2013年 7月 5日 星期五 05:19 BJT

加拿大汇市：加元兑美元小幅走软，市场静待美国就业数据

路透多伦多7月4日 - 加元兑美元周四小跌，在周五北美就业数据公布前投资者多数离场观望。今日美国市场因独立日假期休市。

市场主要关注海外消息，英国央行和欧洲央行均发布对通胀温和的预期。两家央行都试图缓解美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍早缩减刺激计划规模的预期造成的影响。

在上任仅四天后，英国央行总裁卡尼在一份声明中表示，英央行不急于升息。而欧洲央行总裁德拉吉表示，将在较长时间内保持利率在纪录低位，并有可能进一步降息。

加元兑美元 在德拉吉讲话后一度攀升至1.0472加元，收报1.0521加元，或0.9505美元，市场成交清淡。周三收报1.0510加元，或0.9515美元。

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