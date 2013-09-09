加拿大汇市：加元兑美元触及三周高位，因楼市数据强劲

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透多伦多9月9日 - 加元兑全面走弱的美元周一触及约三周高位，因加拿大建筑许可数据意外强劲，该数据创下纪录。
周五美国就业报告令人失望，该数据对美元的影响继续发酵，令美元仍然承压。
加拿大7月建筑许可较前月上升20.7%，意外强劲，远优于路透访问分析师预估的增长1%。
加元兑美元 收盘报1.0373加元或0.9640美元，高于周五收报的1.0409加元，或0.9607美元。
在下午的交易中，加元触及8月20日来的最高水平。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)