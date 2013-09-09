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债券 | 2013年 9月 10日 星期二 05:45 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及三周高位，因楼市数据强劲

路透多伦多9月9日 - 加元兑全面走弱的美元周一触及约三周高位，因加拿大建筑许可数据意外强劲，该数据创下纪录。

周五美国就业报告令人失望，该数据对美元的影响继续发酵，令美元仍然承压。

加拿大7月建筑许可较前月上升20.7%，意外强劲，远优于路透访问分析师预估的增长1%。

加元兑美元 收盘报1.0373加元或0.9640美元，高于周五收报的1.0409加元，或0.9607美元。

在下午的交易中，加元触及8月20日来的最高水平。(完)

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