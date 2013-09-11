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债券 | 2013年 9月 12日 星期四 05:32 BJT

加拿大汇市：加元兑美元涨至三周半高位，此前升穿关键水平

路透多伦多9月11日 - 加元兑美元周三上涨，此前升穿100日移动均线，在上周强于预期的加拿大就业报告公布后，加元连日大幅上涨。

周五美国和加拿大就业报告成绩迥异，是推动加元上涨的主要原因。报告显示加拿大就业岗位增幅是预期的约三倍，而美国就业岗位增幅小于预期。

中国一系列强劲的经济数据也扶助提振投资人信心。

加元兑美元 在周三盘中最终升穿100日移动均线切入位1.0334美元，收盘报1.0315加元或0.9695美元，高于周二收报的1.0348加元，或0.9664美元。(完)

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