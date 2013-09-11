加拿大汇市：加元兑美元涨至三周半高位，此前升穿关键水平

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透多伦多9月11日 - 加元兑美元周三上涨，此前升穿100日移动均线，在上周强于预期的加拿大就业报告公布后，加元连日大幅上涨。
周五美国和加拿大就业报告成绩迥异，是推动加元上涨的主要原因。报告显示加拿大就业岗位增幅是预期的约三倍，而美国就业岗位增幅小于预期。
中国一系列强劲的经济数据也扶助提振投资人信心。
加元兑美元 在周三盘中最终升穿100日移动均线切入位1.0334美元，收盘报1.0315加元或0.9695美元，高于周二收报的1.0348加元，或0.9664美元。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。