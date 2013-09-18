加拿大汇市：加元攀升至三个月高位，因美联储按兵不动

美联储保持每月850亿美元的购债规模不变，未像投资者预期的那样宣布将构债规模缩减100亿美元。

加元盘中多数时间陷于狭窄区间内，美联储声明发布后，一度飙升至1.0201加元的高位，此为6月中以来的日内最高位。

美联储对近期借贷成本攀升可能拖累经济表示担忧，并下调今明两年的成长预估。

加元兑美元 收报1.0222加元，或0.9783美元。周二收报1.0295加元，或0.9713美元。

加拿大央行总裁波洛兹的讲话也影响市场，他乐观地预计加拿大经济将开始提速，且成长潜力增大，因美国经济加速复苏。