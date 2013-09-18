加拿大汇市：加元攀升至三个月高位，因美联储按兵不动

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透多伦多9月18日 - 加元兑美元周三攀升至三月高位，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布保持经济刺激规模不变，令市场倍感意外。
美联储保持每月850亿美元的购债规模不变，未像投资者预期的那样宣布将构债规模缩减100亿美元。
加元盘中多数时间陷于狭窄区间内，美联储声明发布后，一度飙升至1.0201加元的高位，此为6月中以来的日内最高位。
美联储对近期借贷成本攀升可能拖累经济表示担忧，并下调今明两年的成长预估。
加元兑美元 收报1.0222加元，或0.9783美元。周二收报1.0295加元，或0.9713美元。
加拿大央行总裁波洛兹的讲话也影响市场，他乐观地预计加拿大经济将开始提速，且成长潜力增大，因美国经济加速复苏。
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选