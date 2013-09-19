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债券 | 2013年 9月 20日 星期五 06:21 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下跌，投资人审视美联储决议

路透多伦多9月19日 - 加元兑美元周四收低，从三个月高位回落，因投资人尝试研判美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续执行其刺激计划多久。周三美联储宣布维持购债规模不变，和市场预期相悖。

加元在美联储声明公布后上涨，在周四早盘触及三个月新高1.0182加元。

但加元回吐上述涨幅，周四收低。美国是加拿大最大的贸易伙伴，美联储下调美国经济预估可能降低投资人对加元的热情。

加元兑美元 收报1.0262加元或0.9745美元，低于周三收报的1.0222加元或0.9783美元。

但ForexLive的货币分析师Adam Button认为，长期来看，美联储继续实施量化宽松应该利多加元。

“加元今日小跌，但跌势不会持续，”Button表示。

市场对加拿大周四公布的数据无甚反应，加拿大7月批发(趸售)贸易较上月增长1.5%，优于预期，但6月数据被下修。(完)

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