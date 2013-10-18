加拿大汇市：加元兑美元持稳，市场关注美国经济

路透多伦多10月18日 - 加元兑美元周五几无变化，因加拿大通胀数据基本持稳，且投资者试图判断近期美国政府停运所造成的影响。

不确定性重压美元，不过，美元缩减稍早录得的跌幅，兑加元基本陷于狭窄区间内。

美国政府部分停运的问题本周稍早得以解决，但市场担忧停运将对原本已十分脆弱的经济复苏造成多大拖累。这给加拿大经济前景带来一定的不确定性，因美国是加拿大最大贸易伙伴。

投资者还臆测，受政府关门影响，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在较预期更长的时间内保持当前的经济刺激步伐。

国内消息方面，数据显示加拿大9月年通胀率基本持平，为央行提供了充分的空间保持利率在低位。市场对此反应冷淡。

目前预计，今年剩余时间内加元兑美元将留守在1.01-1.06加元的区间内。

加元兑美元 收报1.0294加元，或0.9714美元，略低于周四收盘价1.0293加元，或0.9715美元。(完)

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