加拿大汇市：加元兑美元因美国就业数疲弱而上涨，关注加拿大央行会议

路透多伦多10月22日 - 加元兑美元周二上涨，因令人失望的美国就业报告压低美元，且投资人关注加拿大央行即将公布货币政策决定。

加拿大8月零售销售小幅增长，尽管升幅略低于分析师预期。

分析师表示，市场较关注美国就业报告。美国公布9月非农就业岗位增加14.8万个，暗示经济失去动能。这份就业报告因美国政府停摆而被推迟发布。

这数据巩固了分析师对美联储在较预期更长的时间继续维持目前经济刺激规模的观点。

加元兑美元 收报1.0289加元或0.9719美元，高于周一收报的1.0301加元，或0.9708美元。

美元兑一篮子货币 下跌0.6%。(完)

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