加拿大汇市：加元跌至一周低位，因加拿大央行政策声明措辞转变

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多10月23日 - 加元兑美元周三回落近1美分，至一周低位，之前加拿大央行的政策声明措辞发生转变，使央行升息前景进一步被推后。
加拿大央行在最新公布的政策声明中，完全放弃了最终将要升息的措辞，凸显经济成长和通胀低于预期的现状，加拿大央行在过去一年多的时间里一直警告称，利率终有一天将会被上调。
央行意外放弃收紧政策倾向打压加元跌至日低1.0397加元。央行还宣布保持利率在1%不变，加国利率自2010年以来一直处于该水平。
加元兑美元 收报1.0384加元，或0.9630美元，周二收报1.0289加元，或0.9719美元。
一项路透上周公布的调查结果显示，预测机构预计加拿大央行下次利率行动将是在2014年第四季升息。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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