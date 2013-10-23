加拿大汇市：加元跌至一周低位，因加拿大央行政策声明措辞转变

路透多伦多10月23日 - 加元兑美元周三回落近1美分，至一周低位，之前加拿大央行的政策声明措辞发生转变，使央行升息前景进一步被推后。

加拿大央行在最新公布的政策声明中，完全放弃了最终将要升息的措辞，凸显经济成长和通胀低于预期的现状，加拿大央行在过去一年多的时间里一直警告称，利率终有一天将会被上调。

央行意外放弃收紧政策倾向打压加元跌至日低1.0397加元。央行还宣布保持利率在1%不变，加国利率自2010年以来一直处于该水平。

加元兑美元 收报1.0384加元，或0.9630美元，周二收报1.0289加元，或0.9719美元。

一项路透上周公布的调查结果显示，预测机构预计加拿大央行下次利率行动将是在2014年第四季升息。(完)

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