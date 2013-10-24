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债券 | 2013年 10月 25日 星期五 05:19 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及一个半月低位，因加拿大央行改变政策措辞

路透多伦多10月24日 - 加元兑美元周四挫至一个半月低位，因加拿大央行周三改变政策措辞，引发市场预期加国利率保持在低位的时间将长于之前的预期。

一项路透调查显示，加拿大一级交易商现预计加拿大央行将在2015年多数时间保持利率在1%。

加元兑美元 收报1.0425加元，或0.9592美元。周三收报1.0384加元，或0.9630美元。加元稍早触及日低1.0438加元，此为9月初以来最低。

今日公布的海外经济数据未影响加元走势。(完)

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(编译 母红; 审校　利棣儿)

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