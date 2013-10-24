加拿大汇市：加元兑美元触及一个半月低位，因加拿大央行改变政策措辞

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透多伦多10月24日 - 加元兑美元周四挫至一个半月低位，因加拿大央行周三改变政策措辞，引发市场预期加国利率保持在低位的时间将长于之前的预期。
一项路透调查显示，加拿大一级交易商现预计加拿大央行将在2015年多数时间保持利率在1%。
加元兑美元 收报1.0425加元，或0.9592美元。周三收报1.0384加元，或0.9630美元。加元稍早触及日低1.0438加元，此为9月初以来最低。
今日公布的海外经济数据未影响加元走势。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。