加拿大汇市：加元兑美元跌至一个半月低位，投资人揣摩央行政策改变

路透多伦多10月25日 - 加元兑美元周五下跌至一个半月低位，因加拿大央行(BOC)改变政策措辞，令投资人相信利率将保持在低位的时间将较预期更久。

加拿大央行周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场意外转变。

一级交易商周四预期，加拿大利率将维持在低点更长的时间。他们指出，加拿大央行将维持指标利率于1%至2015年上半年。经济成长令人失望，而消费者债务水准偏高，令央行保持谨慎。

加元兑美元 收报1.0455加元，或0.9565美元，低于周四收报的1.0425加元，或0.9592美元，周五盘中，加元下跌至9月初来最低的1.0461加元。

根据路透数据，加元本周下跌1.6%，为6月中来表现最差的一周。(完)

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