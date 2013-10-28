加拿大汇市：加元兑美元在上周下跌后上涨，关注美联储会议

加拿大央行上周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场意外转变。 这令分析师预期，加拿大利率将在一段较长时间保持低利率。