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债券 | 2013年 10月 29日 星期二 06:46 BJT

加拿大汇市：加元兑美元在上周下跌后上涨，关注美联储会议

路透多伦多10月28日 - 加元兑美元周一上涨，扳回近期大跌的部份跌幅，尽管在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚举行政策会议前，投资人持谨慎态度。

加拿大央行上周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场意外转变。 这令分析师预期，加拿大利率将在一段较长时间保持低利率。

加元兑美元 收报1.0445加元，或0.9574美元，高于周五收报的1.0455加元，或0.9565美元。

交易商周二可能得到加拿大央行决定的进一步资料，央行总裁波洛兹将在加拿大国会财务委员会发表讲话。

投资人也聚焦在美联储周二开始为期两日的会议，尽管预期美联储将维持经济刺激计划不变。(完)

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