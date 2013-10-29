加拿大汇市：加元兑美元跌至一个半月低位，焦点在美联储会议

路透多伦多10月29日 - 加元兑美元周二延续近期頽势下跌，触及一个半月低位，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)举行为期两天的政策会议期间，投资人对大举押注持谨慎态度。

市场也消化加拿大央行总裁波洛兹的讲话。他表示，央行在上周最新的会议声明中放弃最终将升息的措辞，并不是央行作出重大政策改变。

波洛兹在一加拿大国会委员会作证时说，央行是对低通胀和疲弱的经济作出反应。

加元兑美元 收报1.0470加元，或0.9551美元，低于周一收报的1.0445加元，或0.9574美元。

加元日内低位在1.0472加元，此为9月初以来最低。

美联储周三结束两日会议后将公布政策声明，市场预期美联储将维持经济刺激计划不变。(完)

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