加拿大汇市：加元兑美元跌至一个半月低位，焦点在美联储会议

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透多伦多10月29日 - 加元兑美元周二延续近期頽势下跌，触及一个半月低位，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)举行为期两天的政策会议期间，投资人对大举押注持谨慎态度。
市场也消化加拿大央行总裁波洛兹的讲话。他表示，央行在上周最新的会议声明中放弃最终将升息的措辞，并不是央行作出重大政策改变。
波洛兹在一加拿大国会委员会作证时说，央行是对低通胀和疲弱的经济作出反应。
加元兑美元 收报1.0470加元，或0.9551美元，低于周一收报的1.0445加元，或0.9574美元。
加元日内低位在1.0472加元，此为9月初以来最低。
美联储周三结束两日会议后将公布政策声明，市场预期美联储将维持经济刺激计划不变。(完)
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这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江