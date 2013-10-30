版本:
中国
债券 | 2013年 10月 31日 星期四 05:12 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及七周低位，因美联储保持政策不变

路透多伦多10月30日 - 加元兑美元周三跌至七周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持经济刺激政策不变，但联储声明中对通胀的态度不及部分市场人士预期的温和。

尽管美联储承认经济前景转弱部分是因近期政府停运，但联储重申，经济前景的下行风险减弱，且放弃了对借贷成本攀升表示担忧的措辞。

加元兑美元 收报1.0484加元，或0.9538美元，周二收报1.0470加元，或0.9551美元。

加元盘中触及日低1.0497加元，为9月初以来最低。

周四市场将关注加拿大8月国内生产总值(GDP)数据。预计GDP小幅增长0.2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 母红; 审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐