加拿大汇市：加元兑美元触及七周低位，因美联储保持政策不变

路透多伦多10月30日 - 加元兑美元周三跌至七周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持经济刺激政策不变，但联储声明中对通胀的态度不及部分市场人士预期的温和。

尽管美联储承认经济前景转弱部分是因近期政府停运，但联储重申，经济前景的下行风险减弱，且放弃了对借贷成本攀升表示担忧的措辞。