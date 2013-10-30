加拿大汇市：加元兑美元触及七周低位，因美联储保持政策不变

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多10月30日 - 加元兑美元周三跌至七周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持经济刺激政策不变，但联储声明中对通胀的态度不及部分市场人士预期的温和。
尽管美联储承认经济前景转弱部分是因近期政府停运，但联储重申，经济前景的下行风险减弱，且放弃了对借贷成本攀升表示担忧的措辞。
加元兑美元 收报1.0484加元，或0.9538美元，周二收报1.0470加元，或0.9551美元。
加元盘中触及日低1.0497加元，为9月初以来最低。
周四市场将关注加拿大8月国内生产总值(GDP)数据。预计GDP小幅增长0.2%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 母红; 审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。