加拿大汇市：加元兑美元上涨，因加拿大8月GDP增幅优于预期

标题新闻：墨西哥央行升息25个基点至6.5%，连续第五次会议加息但因披索大涨而缩小升息幅度
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路透多伦多10月31日 - 加元兑美元周四上涨，从七周低位反弹，因数据显示加拿大8月经济成长略优于预期。
油气行业扶助8月加拿大经济较前月成长0.3%，优于分析师预期的成长0.2%。
加拿大经济增长数据强劲推高加元兑美元，而美元兑其他主要货币上升。
加元兑美元 收报1.0427加元，或0.9590美元，远高于周三收报的1.0484加元，或0.9538美元。(完)
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路透伦敦3月30日 - 德债收益率周四跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，扶助令投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期降温。