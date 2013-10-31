版本:
中国
债券 | 2013年 11月 1日 星期五 05:33 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，因加拿大8月GDP增幅优于预期

路透多伦多10月31日 - 加元兑美元周四上涨，从七周低位反弹，因数据显示加拿大8月经济成长略优于预期。

油气行业扶助8月加拿大经济较前月成长0.3%，优于分析师预期的成长0.2%。

加拿大经济增长数据强劲推高加元兑美元，而美元兑其他主要货币上升。

加元兑美元 收报1.0427加元，或0.9590美元，远高于周三收报的1.0484加元，或0.9538美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐