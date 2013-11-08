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债券 | 2013年 11月 9日 星期六 06:11 BJT

加拿大汇市：加元兑美元跌至两个月低位，因美国非农就业报告强劲

路透多伦多11月8日 - 加元兑美元周五触及两个月低位，此前数据显示10月美国就业增幅强劲，尽管美国政府部份关门。

该报告燃点对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能更早缩减货币刺激计划的预期。

加拿大就业数据则大致符合预期。

加拿大统计局公布，加拿大10月就业岗位增加1.32万个，全职就业人数跳涨，盖过了兼职就业人数减少的影响。10月失业率持平于近五年来低点6.9%。

加元兑美元 收报1.0478加元，或0.9544美元，周四收盘1.0461加元，或0.9559美元。

加元兑美元一度下滑至9月6日来最低的1.0504加元。本周，加元兑美元跌0.5%。

加元兑欧元上涨，延续周四的涨势，此前欧洲央行意外减息至纪录低位。(完)

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