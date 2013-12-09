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债券 | 2013年 12月 10日 星期二 07:22 BJT

加拿大汇市：加元走坚，但美联储会议前难有大动作

路透多伦多12月9日 - 加元兑美元周一走坚，在近来大跌后收复部分失地。不过在投资者获得美国货币政策路线的更多线索之前，加元不大可能有大的举动。

上周加元触及三年半低点，因受到一系列偏空因素的打击，其中包括该国央行政策立场更加温和、油价走低以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债计划上存在不确定性。

不过周一由于投资者调整仓位，加元暂获喘息，在下周的美联储会议之前，市场将缺乏触发因素。

“这周很难持续大幅上涨，”Cambridge Mercantile集团资深市场分析师Scott Smith表示。

他又称，这将使加元在1.06-1.07加元之间交投。上周加元最低曾至1.0708加元，为2010年5月以来最低。

加元兑美元 北美市场收报1.0635加元，或0.9403美元，高于上周五的1.0656加元或0.9384美元。(完)

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