加拿大汇市：加元走坚，但美联储会议前难有大动作

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透多伦多12月9日 - 加元兑美元周一走坚，在近来大跌后收复部分失地。不过在投资者获得美国货币政策路线的更多线索之前，加元不大可能有大的举动。
上周加元触及三年半低点，因受到一系列偏空因素的打击，其中包括该国央行政策立场更加温和、油价走低以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债计划上存在不确定性。
不过周一由于投资者调整仓位，加元暂获喘息，在下周的美联储会议之前，市场将缺乏触发因素。
“这周很难持续大幅上涨，”Cambridge Mercantile集团资深市场分析师Scott Smith表示。
他又称，这将使加元在1.06-1.07加元之间交投。上周加元最低曾至1.0708加元，为2010年5月以来最低。
加元兑美元 北美市场收报1.0635加元，或0.9403美元，高于上周五的1.0656加元或0.9384美元。(完)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。