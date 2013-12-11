加拿大汇市：加元兑美元走强，但投资者关注美联储政策前景

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透多伦多12月11日 - 加元兑美元周三走强，因今日无重大数据公布，且近期油价企稳，使加元在上周大跌后稍作喘息。
加元在触及三年半低位后本周收复部分失地，分析师预计在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周举行政策会议前，加元将呈区间走势。市场预计美联储的会议将为未来的政策走向提供线索。
另外，加拿大央行总裁波洛兹按计划将在周四发表讲话，这也会为投资者提供加拿大央行货币政策走向的线索。近期加拿大央行的通胀立场变得更加温和，预计这将在较长时间内重压加元。
加元兑美元 收报1.0593加元，或0.9440美元。周二收报1.0603加元，或0.9431美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。