加拿大汇市：加元兑美元走强，但投资者关注美联储政策前景

路透多伦多12月11日 - 加元兑美元周三走强，因今日无重大数据公布，且近期油价企稳，使加元在上周大跌后稍作喘息。

加元在触及三年半低位后本周收复部分失地，分析师预计在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周举行政策会议前，加元将呈区间走势。市场预计美联储的会议将为未来的政策走向提供线索。

另外，加拿大央行总裁波洛兹按计划将在周四发表讲话，这也会为投资者提供加拿大央行货币政策走向的线索。近期加拿大央行的通胀立场变得更加温和，预计这将在较长时间内重压加元。

加元兑美元 收报1.0593加元，或0.9440美元。周二收报1.0603加元，或0.9431美元。(完)

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