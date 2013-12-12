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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 05:48 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下滑，美联储政策前景的不确定性影响投资人

路透多伦多12月12日 - 加元兑美元周四走软，此前美国公布强劲的零售销售数据，且近期美国国会达成预算协议，促使部分投资人臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提前，而不是推迟撤走经济刺激措施。

加元对加拿大央行总裁波洛兹的讲话无甚反应，波洛兹表示，央行可能维持利率不变“一段长时间”，压制了央行正接近降息以应对低通胀的传闻。

自10月底加拿大央行放弃长期升息倾向后，加元兑美元已经大跌超过3%。

加元兑美元 收报1.0640加元或0.9398美元，周三收报1.0593加元，或0.9440美元。(完)

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