加拿大汇市：加元走低，市场做好准备迎接美联储政策决定

路透多伦多12月17日 - 加元兑美元周二小幅走低，对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本周政策会议结束时开始削减刺激计划，投资者进行押注。

周二公布的数据显示，美国11月消费者物价指数较前月持平，基本未给市场提供走势指引。此前出炉的一系列数据表明，美国经济正处于上行轨道。

此外，报告显示，加拿大10月制造业销售增长，受食品销售强劲增长带动。但加元对此数据反应不大。

美联储周三结束政策会议后将发表声明，届时投资者将观察联储对资产购买计划的表态，部分投资者预计联储有可能开始削减每月850亿美元的购债计划。

加拿大皇家银行旗下加拿大固定收益和外汇策略部主管Mark Chandler称，近几周市场或许已就美联储可能会马上开始撤回量化宽松的可能性做出反应。

“今天的操作或许只是人们撤回部分筹码而已，”Chandler还称。

加元兑美元 在北美交易时段收报1.0610加元或0.9425美元，低于周一收盘价1.0587加元或0.9446美元。

美联储收回刺激政策的速度若更快，对加元不利，因这料将削减市场的风险偏好而有利于美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价