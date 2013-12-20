加拿大汇市：加元兑美元从三年半低位反弹，但前景仍然疲弱

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透多伦多12月20日 - 加元兑美元周五小幅走强，从三年半低位反弹，因投资者锁定获利，但加元走软的总体趋势预计在新的一年仍将持续。
加元/美元盘初走疲，此前数据显示加拿大11月年通胀率小幅攀升，但仍低于加拿大央行设定的目标区间。
11月核心通胀走低。数据巩固了分析师对加拿大利率将在一段时间内保持在低位的预期。
加元兑美元 收报1.0648加元，或0.9391美元，高于周四收盘时的1.0666加元，或0.9376美元。
加元兑美元盘中触及2010年5月以来最低1.0737加元。(完)
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(编译 母红; 审校 张明钧)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货