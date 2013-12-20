加拿大汇市：加元兑美元从三年半低位反弹，但前景仍然疲弱

路透多伦多12月20日 - 加元兑美元周五小幅走强，从三年半低位反弹，因投资者锁定获利，但加元走软的总体趋势预计在新的一年仍将持续。

加元/美元盘初走疲，此前数据显示加拿大11月年通胀率小幅攀升，但仍低于加拿大央行设定的目标区间。

11月核心通胀走低。数据巩固了分析师对加拿大利率将在一段时间内保持在低位的预期。

加元兑美元 收报1.0648加元，或0.9391美元，高于周四收盘时的1.0666加元，或0.9376美元。

加元兑美元盘中触及2010年5月以来最低1.0737加元。(完)

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