加拿大汇市：加元兑美元在节前清淡交投中走软

路透多伦多12月24日 - 加元兑美元周二下滑，圣诞节前交投清淡，投资人继续预计加元将出现较长期的颓势。

新年前加拿大没有经济数据发布，但美国周二发布的数据显示11月耐用品订单增加。

加元兑美元 收报1.0619加元或0.9417美元，低于周一收盘的1.0611加元，或0.9424美元。