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债券 | 2014年 1月 3日 星期五 05:56 BJT

加拿大汇市：加元兑美元走软，预计2014年将进一步承压

路透多伦多1月2日 - 加元兑美元周四走软，因油价下挫，新一年开局不利，且预计将进一步承压。

由于部分投资人仍在度假，市场在清淡交投中走势震荡。稍早加元一度升至1.0589加元，之后回吐涨幅。

由于加拿大央行维持对通胀更为温和的政策立场，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)则将逐步撤走刺激经济措施，许多投资人预计加元在今年头几个月内将进一步走软。

加元兑美元 收报1.0673加元或0.9369美元，周二加元收报1.0636加元，或0.9402美元。(完)

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