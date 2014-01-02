加拿大汇市：加元兑美元走软，预计2014年将进一步承压

路透多伦多1月2日 - 加元兑美元周四走软，因油价下挫，新一年开局不利，且预计将进一步承压。

由于部分投资人仍在度假，市场在清淡交投中走势震荡。稍早加元一度升至1.0589加元，之后回吐涨幅。

由于加拿大央行维持对通胀更为温和的政策立场，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)则将逐步撤走刺激经济措施，许多投资人预计加元在今年头几个月内将进一步走软。