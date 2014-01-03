加拿大汇市：加元兑美元走强，市场关注下周经济数据

路透多伦多1月3日 - 加元兑美元周五上涨，收复昨日部分失地，但加元仍在近期交投区间内，投资人关注下周一系列经济数据。

由于许多投资人仍在度假，且还有投资人受到美国东北部大雪暴的影响，市场成交量尚未恢复。

由于周五没有重大的经济数据出炉，投资人焦点放在包括美联储主席贝南克在内的多位美联储官员的讲话上。

贝南克在讲话中称，缩减购债的决定反应就业市场改善，但他指出，复苏仍不全面，缩减购债的决定并不意味着美联储执行超宽松货币政策的力度将会减弱。

加元兑美元 收报1.0639加元或0.9399美元，周四收报1.0673加元或0.9369美元。

下周预料市场交易量恢复正常，且一系列经济数据将出炉，包括加拿大和美国就业数据将公布。(完)

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