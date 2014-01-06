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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 06:21 BJT

加拿大汇市：加元兑美元因中国数据而下跌，但留守在近期交投区间内

路透多伦多1月6日 - 加元兑美元周一小幅下跌，对中国12月服务业活动增长大幅放缓作出反应，不过在本周稍后一些关键数据公布前加元留守在近期区间内。

数据显示大部份欧洲国家服务业活动提速，但中国服务业活动下降，12月服务业PMI下降至两年半低位。因中国是商品主要消费国，加元对全球第二大经济体中国的经济发展反应敏感。

另外数据显示，加拿大11月生产者物价指数小幅上升，符合预期，尽管原材料价格下跌，主要是因为原油能源产品价格下降。

加元兑美元 收报1.0652加元或0.9388美元，周五收报1.0639加元或0.9399美元。(完)

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