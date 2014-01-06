加拿大汇市：加元兑美元因中国数据而下跌，但留守在近期交投区间内

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透多伦多1月6日 - 加元兑美元周一小幅下跌，对中国12月服务业活动增长大幅放缓作出反应，不过在本周稍后一些关键数据公布前加元留守在近期区间内。
数据显示大部份欧洲国家服务业活动提速，但中国服务业活动下降，12月服务业PMI下降至两年半低位。因中国是商品主要消费国，加元对全球第二大经济体中国的经济发展反应敏感。
另外数据显示，加拿大11月生产者物价指数小幅上升，符合预期，尽管原材料价格下跌，主要是因为原油能源产品价格下降。
加元兑美元 收报1.0652加元或0.9388美元，周五收报1.0639加元或0.9399美元。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选