加拿大汇市：加元兑美元触及2010年5月来最低，因加拿大数据令人失望

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透多伦多1月7日 - 加元兑美元周二跌至2010年5月来最低，此前加拿大公布贸易逆差意外急剧扩大，损及市场对出口业可能正在复苏的希望。
加拿大11月贸易逆差扩大，且10月贸易收支从顺差下修为逆差，令加拿大刚刚起步的经济复苏遭遇阻力，且Ivey-12月采购经理人指数(PMI)大幅萎缩，令市场悲观基调加重。
如果就业和通胀数据也令人失望，加元跌势可能在未来几周延续，因投资人将转投美元。
加元兑美元 一度下跌逾1美分，触及1.0782加元或0.9275美元，此为2010年5月25日来最低，收报1.0772加元或0.9283美元。
加拿大央行总裁波洛兹周二称央行应保持利率不变，尽管国际社会呼吁其升息。 (完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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