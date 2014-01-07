加拿大汇市：加元兑美元触及2010年5月来最低，因加拿大数据令人失望

路透多伦多1月7日 - 加元兑美元周二跌至2010年5月来最低，此前加拿大公布贸易逆差意外急剧扩大，损及市场对出口业可能正在复苏的希望。

加拿大11月贸易逆差扩大，且10月贸易收支从顺差下修为逆差，令加拿大刚刚起步的经济复苏遭遇阻力，且Ivey-12月采购经理人指数(PMI)大幅萎缩，令市场悲观基调加重。

如果就业和通胀数据也令人失望，加元跌势可能在未来几周延续，因投资人将转投美元。

加元兑美元 一度下跌逾1美分，触及1.0782加元或0.9275美元，此为2010年5月25日来最低，收报1.0772加元或0.9283美元。

加拿大央行总裁波洛兹周二称央行应保持利率不变，尽管国际社会呼吁其升息。 (完)

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