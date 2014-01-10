加拿大汇市：加元兑美元跌至近四年低位，因加拿大就业岗位意外减少

加拿大统计局公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，预估为增加1.46万，12月失业率升至7.2%，上月失业率为6.9%。

疲弱的报告令加元跌穿心理关口1.09加元，分析师原本以为该水平对加元会提供支撑。

加元兑美元 收报1.0901加元，或0.9173美元，低于周四收盘价1.0852加元，或0.9215美元。加元周五低位在1.0946加元，此为2009年10月来最低。(完)