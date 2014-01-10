版本:
中国
债券 | 2014年 1月 11日 星期六 06:38 BJT

加拿大汇市：加元兑美元跌至近四年低位，因加拿大就业岗位意外减少

路透多伦多1月10日 - 加元兑美元周五触及四年低位，此前数据显示加拿大12月就业岗位意外下降，令对加拿大经济表现迟滞的忧虑加重，加元本周收低。

加拿大统计局公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，预估为增加1.46万，12月失业率升至7.2%，上月失业率为6.9%。

疲弱的报告令加元跌穿心理关口1.09加元，分析师原本以为该水平对加元会提供支撑。

加元在本周每个交易日均下跌，周五收报0.9173美元，较上周五收盘价0.9406美元低逾2美分。

加元兑美元 收报1.0901加元，或0.9173美元，低于周四收盘价1.0852加元，或0.9215美元。加元周五低位在1.0946加元，此为2009年10月来最低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐