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债券 | 2014年 1月 14日 星期二 06:01 BJT

加拿大汇市：加元兑美元走强，在近期跌至四年低位后稍作喘息

路透多伦多1月13日 - 加元兑美元周一走强，在上周走低后进行盘整，本周加拿大没有重要数据公布，预计将使加元稍作喘息。

上午中段出炉的一项加拿大央行调查显示，去年第四季企业的信心增强，预期明年销售将增长。企业对投资和招聘前景也更为乐观。

CIBC World Markets外汇销售部的执行董事Don Mikolich称，加元今日的涨势可能短暂，加元可能再度走低。

加元兑美元 收报1.0846加元，或0.9220美元，高于上周五收盘价1.0901加元，或0.9173美元。(完)

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