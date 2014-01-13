加拿大汇市：加元兑美元走强，在近期跌至四年低位后稍作喘息

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透多伦多1月13日 - 加元兑美元周一走强，在上周走低后进行盘整，本周加拿大没有重要数据公布，预计将使加元稍作喘息。
上午中段出炉的一项加拿大央行调查显示，去年第四季企业的信心增强，预期明年销售将增长。企业对投资和招聘前景也更为乐观。
CIBC World Markets外汇销售部的执行董事Don Mikolich称，加元今日的涨势可能短暂，加元可能再度走低。
加元兑美元 收报1.0846加元，或0.9220美元，高于上周五收盘价1.0901加元，或0.9173美元。(完)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。