加拿大汇市：加元兑美元跌至四年新低，因料央行维持温和的货币政策立场

路透多伦多1月14日 - 加元兑美元周二继续下滑，跌至四年新低，因在下周加拿大央行公布利率决定和政策声明前，投资人仍然忧心忡忡。

加元徘徊在重要的心理关口1.10加元，交易商称，加拿大上周公布疲弱的经济数据，且投资人忧虑下周加拿大央行会议结果，动能仍然不利和商品息息相关的加元。

“今日跌至新低，暗示加元下行动能持续，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说。

加元兑美元 收报1.0948加元，或0.9134美元，远低于周一收盘价1.0846加元，或0.9220美元。

加元兑美元周二跌至1.0960加元低位，此为2009年10月来最低，低于周五在加拿大政府公布低迷的12月就业报告后触及的加元低点。

该报告燃点投资人臆测，加拿大央行将维持其近期温和的货币政策立场，这是加元在2014年受压的原因之一。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价