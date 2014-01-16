加拿大汇市：加元兑美元走强，焦点仍在央行下周政策会议

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透多伦多1月16日 - 加元兑美元周四走强，在近期下跌后稍作喘息，投资人焦点仍在下周加拿大央行的货币政策会议，预计央行对通胀的立场将更趋温和。
加拿大数据显示，11月海外对加拿大证券的投资几近翻倍，至86.6亿加元，债券购买规模达到年内第二高，加元获得一些支撑。
去年10月底加拿大央行在政策声明中放弃了保持18个月的升息倾向后，之后加元一直处于跌势。
多数分析师原本就预计加元今年将走软，但跌势如此迅速仍令一些分析师意外。今年才两周时间，美元兑加元已经大涨近3%。
加元兑美元 收报1.0925加元或0.9153美元，周三收报1.0945加元或0.9137美元。(完)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。