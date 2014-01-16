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债券 | 2014年 1月 17日 星期五 05:35 BJT

加拿大汇市：加元兑美元走强，焦点仍在央行下周政策会议

路透多伦多1月16日 - 加元兑美元周四走强，在近期下跌后稍作喘息，投资人焦点仍在下周加拿大央行的货币政策会议，预计央行对通胀的立场将更趋温和。

加拿大数据显示，11月海外对加拿大证券的投资几近翻倍，至86.6亿加元，债券购买规模达到年内第二高，加元获得一些支撑。

去年10月底加拿大央行在政策声明中放弃了保持18个月的升息倾向后，之后加元一直处于跌势。

多数分析师原本就预计加元今年将走软，但跌势如此迅速仍令一些分析师意外。今年才两周时间，美元兑加元已经大涨近3%。

加元兑美元 收报1.0925加元或0.9153美元，周三收报1.0945加元或0.9137美元。(完)

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