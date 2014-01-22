加拿大汇市：加元兑美元跌至逾四年低位，因加国央行为减息开启大门

路透多伦多1月22日 - 加元兑美元周三大跌至逾四年低位，此前加拿大央行暗示，较三个月前更忧虑疲弱的通胀，若风险加剧，央行有可能降息。

加拿大央行周三暗示，对通胀的担忧较三个月前加剧，且明确表示利率的下一步走向既可能上行也可能下降，视数据的表现而定。

加元兑美元 收报1.1088加元，或0.9019美元，低于周二的收盘价1.0972加元，或0.9114美元。加元盘中跌至2009年9月来最低的1.1092加元。

加元今年以来跌势加剧。2014年刚过三周，加元兑美元已下跌超过4%。

投资人开始将注意力转向周五出炉的加拿大通胀数据，预期12月通胀年率将攀升至1.3%。(完)

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