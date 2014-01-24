加拿大汇市：加元从四年半低位反弹，因通胀率攀升

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透多伦多1月24日 - 加元兑美元周五走坚，从前一日触及的四年半低位反弹，受助于全球投资者套利风险较高资产，以及国内通胀率攀升。
加元今日企稳，因一系列国家的问题和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能进一步缩减购债的担忧促使投资者抛售股票和新兴市场货币。加元是年内表现最差的主要货币之一。
数据显示，加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期上涨0.9%。11月核心CPI较前月下滑0.1%，较上年同期上涨1.1%。 加元因此受到一定的提振。
加元兑美元 收报1.1073加元，或0.9031美元，高于周四收盘价1.1099加元，或0.9010美元。
加元/美元昨日跌至2009年7月以来最低，受累于加拿大央行的温和言词和中国制造业活动萎缩。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 母红; 审校 李军)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。