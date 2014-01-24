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债券 | 2014年 1月 25日 星期六 05:39 BJT

加拿大汇市：加元从四年半低位反弹，因通胀率攀升

路透多伦多1月24日 - 加元兑美元周五走坚，从前一日触及的四年半低位反弹，受助于全球投资者套利风险较高资产，以及国内通胀率攀升。

加元今日企稳，因一系列国家的问题和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能进一步缩减购债的担忧促使投资者抛售股票和新兴市场货币。加元是年内表现最差的主要货币之一。

数据显示，加拿大11月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期上涨0.9%。11月核心CPI较前月下滑0.1%，较上年同期上涨1.1%。 加元因此受到一定的提振。

加元兑美元 收报1.1073加元，或0.9031美元，高于周四收盘价1.1099加元，或0.9010美元。

加元/美元昨日跌至2009年7月以来最低，受累于加拿大央行的温和言词和中国制造业活动萎缩。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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