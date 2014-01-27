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债券 | 2014年 1月 28日 星期二 06:00 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下跌，因风险偏好消退

路透多伦多1月27日 - 加元兑美元周一下跌，回吐稍早录得的涨幅，因投资人继续从新兴市场撤资，加元未能幸免。

各国自身问题，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺计划，一起向新兴市场施压，令新兴市场自上周起遭遇抛售。

新兴市场忧虑也拖累股市和油价，支撑美元。

加元兑美元 收报1.1112加元，或0.8999美元，低于周五收盘价1.1073加元，或0.9031美元。

投资人焦点正转向美联储本周政策会议。市场为美联储将月度购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元作准备。(完)

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(编译 利棣儿；审校　张涛)
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