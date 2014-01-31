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债券 | 2014年 2月 1日 星期六 06:23 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，但1月表现为两年来最差

路透多伦多1月31日 - 加元兑美元周五上涨，在交投震荡中从四年半低位反弹，但加元1月跌幅势将为逾两年来最大。

加拿大稍早跌穿重要心理关口1.12加元区域，之后扭转走势。

加元兑美元 在北美交易时段收报1.1138加元和0.8978美元，周四收报1.1166加元或0.8956美元。路透数据显示，加元兑美元在1月大跌4.5%，为2011年9月来最差月度表现。(完)

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