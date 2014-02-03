加拿大汇市：加元兑美元升至一周高位，因PPI升幅大于预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透多伦多2月3日 - 加元兑美元周一升至一周高位，因加拿大生产者物价指数(PPI)升幅大于预期，且投资人在加元近期下跌后调整头寸。
加拿大统计局周一公布，加拿大12月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%(市场预期为升0.3%)，较上年同期上涨1.4%。
加元兑美元 在北美交易时段收报1.1097加元和0.9011美元，周五收报1.1138加元或0.8978美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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