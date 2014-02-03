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债券 | 2014年 2月 4日 星期二 05:57 BJT

加拿大汇市：加元兑美元升至一周高位，因PPI升幅大于预期

路透多伦多2月3日 - 加元兑美元周一升至一周高位，因加拿大生产者物价指数(PPI)升幅大于预期，且投资人在加元近期下跌后调整头寸。

加拿大统计局周一公布，加拿大12月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%(市场预期为升0.3%)，较上年同期上涨1.4%。

加元兑美元 在北美交易时段收报1.1097加元和0.9011美元，周五收报1.1138加元或0.8978美元。(完)

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