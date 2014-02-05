加拿大汇市：加元兑美元基本持平，关注周五出炉的就业报告

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透多伦多2月5日 - 加元兑美元周三基本持平，近期市场修正后正寻求加元的方向，且投资人将焦点放在周五出炉的关键的加拿大和美国就业报告。
令人失望的经济数据令加元的疲弱基调加重；加拿大12月建筑许可意外下跌，住宅建筑许可连续两个月下降。
加元兑美元 报1.1080加元或0.9025美元，略高于周二收盘价1.1081加元或0.9024美元。
投资人关注周五公布的加拿大就业报告，预料该报告将显示1月聘雇活动升温，加拿大就业岗位在12月意外减少。
市场预期，美国1月非农就业岗位将增加18.5万个。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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