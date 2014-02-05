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债券 | 2014年 2月 6日 星期四 06:08 BJT

加拿大汇市：加元兑美元基本持平，关注周五出炉的就业报告

路透多伦多2月5日 - 加元兑美元周三基本持平，近期市场修正后正寻求加元的方向，且投资人将焦点放在周五出炉的关键的加拿大和美国就业报告。

令人失望的经济数据令加元的疲弱基调加重；加拿大12月建筑许可意外下跌，住宅建筑许可连续两个月下降。

加元兑美元 报1.1080加元或0.9025美元，略高于周二收盘价1.1081加元或0.9024美元。

投资人关注周五公布的加拿大就业报告，预料该报告将显示1月聘雇活动升温，加拿大就业岗位在12月意外减少。

市场预期，美国1月非农就业岗位将增加18.5万个。(完)

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