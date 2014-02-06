加拿大汇市：加元兑美元因PMI数据强劲而上涨，关注就业报告

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透多伦多2月6日 - 加元兑美元周四温和上涨，受助于采购经理人指数反弹，且投资人将焦点放在周五出炉的关键的加拿大和美国就业报告。
加元在周四早盘下跌，因另一份报告显示加拿大12月贸易逆差触及一年高位，但之后加元由跌转升。
加元兑美元 报1.1070加元或0.9033美元，高于周三收盘价1.1080加元或0.9025美元。
加拿大统计局周四公布，12月贸易逆差16.6亿加元，远高于预期，为2012年11月以来最大贸易逆差，由于价格上涨，进口触及纪录高位。11月贸易逆差亦大幅上修。
在周五1330 GMT出炉的加拿大就业报告可能为汇市设下基调，预料1月聘雇活动升温，加拿大就业岗位在12月意外减少。
美国将在同一时间公布1月非农就业岗位，料将显示岗位增幅上升。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选