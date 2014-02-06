加拿大汇市：加元兑美元因PMI数据强劲而上涨，关注就业报告

路透多伦多2月6日 - 加元兑美元周四温和上涨，受助于采购经理人指数反弹，且投资人将焦点放在周五出炉的关键的加拿大和美国就业报告。

加元在周四早盘下跌，因另一份报告显示加拿大12月贸易逆差触及一年高位，但之后加元由跌转升。

加元兑美元 报1.1070加元或0.9033美元，高于周三收盘价1.1080加元或0.9025美元。

加拿大统计局周四公布，12月贸易逆差16.6亿加元，远高于预期，为2012年11月以来最大贸易逆差，由于价格上涨，进口触及纪录高位。11月贸易逆差亦大幅上修。

在周五1330 GMT出炉的加拿大就业报告可能为汇市设下基调，预料1月聘雇活动升温，加拿大就业岗位在12月意外减少。

美国将在同一时间公布1月非农就业岗位，料将显示岗位增幅上升。(完)

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