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债券 | 2014年 2月 8日 星期六 06:30 BJT

加拿大汇市：加元兑美元录得五个月来表现最好的一周，受就业报告提振

路透多伦多2月7日 - 加元兑美元周五上涨，录得五个月来表现最好的一周，因加拿大1月就业岗位在12月减少后出现增长，令对该国将减息的臆测降温。 　　加拿大统计局公布，1月就业岗位增加2.94万个，高于预期的增加2万个，12月为减少4.4万个。1月失业率下降0.2个百分点，至7.0%。

美国劳工部周五公布，1月非农就业岗位增加11.3万个，增幅逊于预期的增加18.5万个。1月失业率降至6.6%，为2008年10月以来最低。

加元兑美元 报1.1039加元或0.9059美元，高于周四收盘价1.1070加元或0.9033美元。

本周，加元兑美元将上升0.8%，根据汤森路透数据，为9月初来表现最好的一周。(完)

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