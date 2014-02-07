加拿大汇市：加元兑美元录得五个月来表现最好的一周，受就业报告提振

路透多伦多2月7日 - 加元兑美元周五上涨，录得五个月来表现最好的一周，因加拿大1月就业岗位在12月减少后出现增长，令对该国将减息的臆测降温。 加拿大统计局公布，1月就业岗位增加2.94万个，高于预期的增加2万个，12月为减少4.4万个。1月失业率下降0.2个百分点，至7.0%。