加拿大汇市：加元兑美元录得五个月来表现最好的一周，受就业报告提振

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透多伦多2月7日 - 加元兑美元周五上涨，录得五个月来表现最好的一周，因加拿大1月就业岗位在12月减少后出现增长，令对该国将减息的臆测降温。 加拿大统计局公布，1月就业岗位增加2.94万个，高于预期的增加2万个，12月为减少4.4万个。1月失业率下降0.2个百分点，至7.0%。
美国劳工部周五公布，1月非农就业岗位增加11.3万个，增幅逊于预期的增加18.5万个。1月失业率降至6.6%，为2008年10月以来最低。
加元兑美元 报1.1039加元或0.9059美元，高于周四收盘价1.1070加元或0.9033美元。
本周，加元兑美元将上升0.8%，根据汤森路透数据，为9月初来表现最好的一周。(完)
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国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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