加拿大汇市：加元兑美元在近期反弹后持稳

路透多伦多2月10日 - 加元兑美元周一几无变动，本周无重大经济事件和数据，加元在近期收复部分失地后将寻找新的交易推动力。 周一公布的1月加拿大房屋开工数据不及市场预期，但加元对此反应不大。

今年加元开局疲弱，上周从四年半低点反弹，但多数分析师认为加元仍处于下行趋势。

加拿大央行最近几个月政策立场更为温和，令加元承压，因分析师预计利率将在一段时间内处在低位。近期调查显示，加元兑美元六个月后将贬至1.12加元。

市场认为加拿大央行乐见加元贬值以刺激出口，这也令加元承压。

加元兑美元 收报1.1055加元或0.9046美元，低于周五收盘价1.1039加元或0.9059美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价