加拿大汇市：加元兑美元在近期反弹后持稳

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透多伦多2月10日 - 加元兑美元周一几无变动，本周无重大经济事件和数据，加元在近期收复部分失地后将寻找新的交易推动力。 周一公布的1月加拿大房屋开工数据不及市场预期，但加元对此反应不大。
今年加元开局疲弱，上周从四年半低点反弹，但多数分析师认为加元仍处于下行趋势。
加拿大央行最近几个月政策立场更为温和，令加元承压，因分析师预计利率将在一段时间内处在低位。近期调查显示，加元兑美元六个月后将贬至1.12加元。
市场认为加拿大央行乐见加元贬值以刺激出口，这也令加元承压。
加元兑美元 收报1.1055加元或0.9046美元，低于周五收盘价1.1039加元或0.9059美元。(完)
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路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。