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债券 | 2014年 2月 13日 星期四 06:07 BJT

加拿大汇市：加元兑美元扩大升势，受助于中国贸易数据强劲

路透多伦多2月12日 - 加元兑美元周三小幅上涨，延续近期升势，因此前中国公布的数据显示1月进口强劲增长，触及六个月高位。

尽管加元兑美元升穿1.10加元阻力位，但升势仍受限，因分析师怀疑中国数据的可靠性。

资源大国-加拿大通常对主要商品消费国-中国的数据较为敏感。

加元兑美元 收高报1.0997加元或0.9093美元，周二收报1.1017加元，或0.9077美元。

加元兑美元2月迄今升约1%，1月大跌超过4%。(完) (编译 李军; 审校 张荻)
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